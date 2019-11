Sem abrigo

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

É um mundo estranho, misterioso, que se olha mas não se vê. Sombras fortuitas enclausuradas na própria solidão. A cidade dos miseráveis a vegetar pela cidade que se assusta e que os assusta. São muitos deles autoexcluídos. Outros tantos foram escorraçados para as valetas da marginalidade.Numa sociedade que pensa pouco, nada melhor do que rótulos para os arquivar no baú da desnecessidade. São marginais,... < br />