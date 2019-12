Um ano depois

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Está a chegar ao fim 2019 e o balanço do ano não tem história no que respeita à segurança. Melhor dizendo, fica marcado por um aumento inusitado de assassinatos de mulheres cometidos pelos maridos, namorados ou antigos companheiros.Em consequência dos homicídios registados nos dois primeiros meses do ano, sentiu-se a reacção judicial multiplicando prisões preventivas, pulseiras electrónicas, disparando ... < br />