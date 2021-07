Os predadores

A NATO vai sair do Afeganistão, vinte anos depois de invadir este território, na ressaca do 11 de Setembro. O objectivo era claro, segundo a propaganda da época. Prender ou matar Bin Laden, líder da Al-Qaedda, destruir a organização terrorista, e meter nos eixos os talibãs, seitas tribais ofuscadas pelas leituras radicais do Corão. A NATO, sob a batuta de George Bush, meteu os Aliados nesta cruzada contra o Mal. Portugal aderiu ao espírito de conquista contra os infiéis.Guerra a sério. Centenas de milhares de mortos, cidades dizimadas, e o poderio militar norte-americano a fazer uma exibição mundial da sua magnífica força. Ingénuo, escrevia por essa altura que a captura de terroristas é obra de polícias e não se caçam com bombardeios, nem morticínios a eito. Aliás, veio a confirmar-se que a captura e morte de Bin Laden foi trabalho de inteligência de investigação criminal.Mal sabia, nesse tempo, que o plano era bem maior. Inventaram-se as armas nucleares no Iraque, com a vergonhosa cumplicidade de Portugal, na famosa reunião na base das Lajes, e a guerra espraiou-se. Afinal, não havia armas nucleares no Iraque. Um simples engano. E toda aquela região do Mundo submetida ao poderia da NATO, o que significa dizer dos Estados Unidos, onde os aliados fizeram o magro papel de coristas.Vinte anos depois, com o País praticamente dominado por talibãs, os heróis regressam a casa. A Al-Qaedda degenerou para o Daesh, ainda mais cruel e assassino, e multiplicou por várias partes do Mundo. Os ataques e massacres em Cabo Delgado, em Moçambique, filiam-se na mesma escola de assassinato e brutalidade. Quem ganhou esta guerra? Na verdade foi o Mal. Talibãs, terroristas do Daesh, o complexo militar norte-americano. Triliões e triliões de dólares que, certamente, dariam para diminuir a miséria e a fome no Planeta.