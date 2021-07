A geringonça é muito mais do que uma aliança para que o PS, aliado ao BE e ao PCP, possa consolidar e desenvolver uma ação governativa. Transformou-se num discurso moral e ético que desenhou fronteiras, embora difusas, entre o Bem e o Mal.Uma espécie de jurisprudência canónica onde a ideia vaga, penumbrosa, ameaçadora da Direita avança impetuosa contra a singela, bondosa e virgem seráfica que representa a Esquerda, o verdadeiro Olimpo onde se recolhem os deuses.Os conceitos são, no mínimo, populistas e mentirosos. Basta aproximar um pouco mais a lupa para perceber que o objetivo é mesmo exterminar quem se opõe ao discurso dominante, quem dele discorda, que ousa pô-lo em causa. Veja-se o caso das manifestações de protesto em Cuba e as posições públicas assumidas.