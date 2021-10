Nunca chegámos tão fundo na decadência da vida política. Estamos no interior de uma farsa que só a pena de Eça de Queirós conseguia retratar com o cinismo e o sarcasmo com que desenhou as suas obras. Mais parece que somos personagens de ‘A Capital’ ou ‘Uma Campanha Alegre’. E é tão atual a sua crítica mordaz há política de há mais de um século que arrepia sentirmos que ainda continuamos presos a esse fundo dos tempos.