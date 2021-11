As grandes metrópoles vivem uma permanente dor de cabeça com o trânsito e a mobilidade das pessoas. Multiplicam-se as soluções experimentais no domínio do transporte público, nas faixas exclusivas a ciclistas, e tudo se repete com maior dificuldade.Em Lisboa, a autarquia, quando foi presidida por Jorge Sampaio e Santana Lopes, criou redes de túneis que, segundo se julgava, iriam permitir a fluidez de trânsito.