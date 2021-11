A propaganda nunca se deu bem com a política, enquanto a arte de servir a polis. Goebbels, o infame ministro da propaganda do regime nazi, partia do pressuposto de que uma mentira muitas vezes repetida se tornava numa verdade aceite por quem a escutava. É sempre uma parte da verdade, que isolada, se projeta no imaginário como uma verdade total, sendo que é um artifício para esconder a realidade.