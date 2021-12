O falecimento do Professor Pinto da Costa marca o fim de uma era na Medicina Legal portuguesa e do arranque das Ciências Forenses. Ele era o último de uma galeria de investigadores e de cientistas que, ao longo do séc. XX, deram corpo e alma a uma nova forma de investigar, suportada pelo conhecimento científico, expropriando a prova aos juízos prévios de procuradores e juízes, dando quantidades de verdades de tal forma inquestionáveis que, aos poucos, foram retirando os processos-crime dos territórios da crença e dos autos de fé.