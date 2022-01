É o lugar-comum oficial desta época. Desejar Bom Ano e aventuranças. Uma representação burlesca do desejo, porque, na verdade, não sabemos se essa afirmação coincide com as expectativas do recetor da mensagem. Também gostaria que fosse um bom ano para todos nós. Aquele em que, finalmente, se procede ao reequilíbrio do território.