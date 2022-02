No início da época futebolística, perguntei a um amigo, responsável por um jornal desportivo, quais seriam as hipóteses do Sporting para a presente época. Reconheço-me como um adepto infantil: iletrado futebolisticamente e fascinado por golos. Esse meu amigo, ao contrário, é um profundo conhecedor do jogo, das equipas, e até das tricas que agitam as águas da bola.