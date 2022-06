País escondido

A história é negra. Uma menina foi deixada como fiança de uma dívida de 400 euros por um trabalho de bruxaria que se comprometia a fazer eterno, o amor da mãe com o padrasto. A dívida não foi paga e os feiticeiros devolveram a miúda, moribunda, e brutalmente espancada. Morreu. E as vestais do costume lamentaram, renegaram, as carpideiras gritaram histéricas e, enxutas as breves lágrimas, recolheram-se à ilusão do Portugal do pelotão da frente, da inovação, saturado por tanto indicador de progresso e bem-estar.









