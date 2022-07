A revolução

Foi por estes dias de julho de 1885 que a vacina contra a raiva, descoberta por Pasteur, abria um dos alicerces mais profundos da revolução científica. Porém, a grande notícia que ele deixa à Humanidade foi sobre a vida microbiológica e a importância do microscópio.



A democratização do microscópio, a sua intensa utilização, revolucionou os métodos e as práticas do saber a tal ponto que é, sem dúvida, o início de uma nova Idade para disciplinas tão díspares que vão da microbiologia, passando pela bioquímica, pela farmacologia, pela física, sobretudo no domínio da ótica, até às ciências forenses.









