Ontem, decidi que escutaria o discurso de Putin, a celebrar as anexações de territórios ucranianos, armado da paciência dos deuses, para tentar compreender os motivos para esta guerra, que por enquanto nos vai tocando na carteira, e encharca os noticiários com informação distorcida pela propaganda. É cada vez mais difícil desentranhar a verdade do rol de mentiras e mistificações.









Ver comentários