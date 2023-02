A recolha de indivíduos suspeitos de práticas criminosas, algumas delas muito violentas, feita pela PSP junto das claques do Sporting e do Benfica, não é uma novidade.



Apenas confirmam aquilo que em outros episódios, ocorridos ao longo das últimas décadas, envolveram outras claques e, se revelam alguma coisa de relevante, é que o combate a bandos com organização informal que nelas integram, pouco ou nada tem trazido de paz e de ordem pública ao ambiente em torno do futebol.









Ver comentários