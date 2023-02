As histórias correm como as águas de um rio. Efémeras, pontuadas por pequenas notícias que são submergidas pelo turbilhão dos noticiários de maior prioridade editorial. Pequenas folhas secas que passam por debaixo da ponte onde, olhando o rio, lemos o País. Porém, se juntarmos todas as partículas noticiosas, descobrimos que estamos perante o maior e mais monstruoso problema criminal: a violência doméstica.









