A década de 60 aproximava-se do fim. Vivia-se a guerra colonial e a do Vietname. O padre Fanhais cantava baladas sobre a paz e surgiam movimentos pacifistas. Foi neste ambiente contraditório que a notícia caiu como uma bomba. A atriz Sharon Tate, mulher do realizador Roman Polanski, foi assassinada por membros da ‘Família Manson’ quando estava grávida de oito meses.









