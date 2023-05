Um julgamento é sempre uma encenação ritualizada. Desde a solenidade das togas, passando pela ordem das testemunhas e peritos, terminando com a solenidade das alegações. Apenas o guião varia. Pode ser uma tragicomédia, um drama ou, até, uma farsa. Tal como no teatro, só no final, quando vier a sentença, saberemos que verdade, ou que verdades, o tribunal aceitou.









