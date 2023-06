A Comissão de Inquérito à TAP revelou a podridão dos bastidores do espetáculo que foi montado. Uma encenação do estrume, interpretado à luz da melhor mediocridade e com personagens que se julgam cavaleiros da Távola Redonda. Uma ópera-bufa que revela, por momentos, uma das principais razões para a decadência do País.









Ver comentários