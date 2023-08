Quando vi o presidente da Federação de Futebol de Espanha, Luis Rubiales, beijar tão desalmadamente uma das jogadoras que acabara de se tornar campeã do Mundo, foi com uma sensação de agrado. A memória remeteu imediatamente para outra final do Campeonato do Mundo masculino, que a Espanha venceu e que o guarda-redes Iker Casillas beijou apaixonadamente a jornalista que o entrevistou.









