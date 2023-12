A mentira banalizou-se no discurso político. Tornou-se no arquétipo que um certo jornalismo serventuário aceita como a suprema das verdades. A realidade deixou de ser um texto. É um mero pretexto, que apenas tem como objetivo a encenação do mito do herói. A mentira consentida, sem réplica, a distorção de factos, as sobreavaliações de aspetos de menores da personalidade do herói alcandoram-no ao panteão dos deuses.









