Pertenço a uma geração que viu nascer o 25 de Abril, testemunhou os primeiros passos para a democratização das Polícias, viveu os avanços e recuos, para a construção de modelos sindicais para investigação criminal, forças de segurança, forças militares. Foi um tempo difícil, no qual estes segmentos socioprofissionais procuravam ganhar uma voz sólida no contexto reivindicativo do movimento sindical.









