Quando os compromissos sérios ficam arrumadinhos nas prateleiras do esquecimento, torna-se urgente criar uma agenda ficcionada, temperada de dramatismo e polvilhada com palavras que soam bem ouvir, percebemos que a campanha eleitoral não tratará dos destinos do País mas de folclore de ocasião. Desta vez, as mentes candidatas decidiram embirrar com os polícias e as autoridades, que deveriam ter juízo, são levadas na onda populista, noticiando processos-crime, inquéritos, averiguações em doses industriais.









