Faz hoje três meses que um enfarte agudo do miocárdio me atingiu quando me preparava para realizar uma sessão de autógrafos na Feira do Livro. Morri durante alguns minutos e foi o voluntarismo competente de Diogo Cavaco, cardiologista reputado, que se encontrava perto de mim, que me salvou daquela ‘morte súbita’.









