Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Fez dois anos que os diabos saíram do Inferno, vomitando fogo e morte, matando mais de cem almas, devorando casas, incendiando matas e florestas, transformando animais em carvão, reinando com a violência que só o Inferno sabe criar. A voracidade demoníaca reinou durante meses, até outubro, devastando aquilo que restava do País velho, sem gente, velhos abandonados à solidão foram as principais testemunhas deste anúncio do Juí... < br />