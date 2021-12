Não deixa saudades. Vive os últimos dias com a mesma palidez com que começou. Apenas com a anemia mais vincada no rosto. 2021 despede-se de máscara. Infeliz e vencido. Acumulando derrotas e sofrimento. E pobreza. Vai-se embora bem mais pobre. No que respeita a Portugal, deixa-o entre os últimos da Europa, superado por economias que dantes eram bem mais frágeis, mais enfraquecido.