Foi espantosa a reação da nossa autoproclamada Esquerda à tomada do poder pelos Talibãs no Afeganistão. Com celebrações mais ou menos eufóricas pela derrota dos Estados Unidos, símbolo maior do Mal, caiu-lhes nas mãos a batata quente dos direitos humanos, sobretudo das mulheres e crianças, sem saberem o que fazer para defender, explicar ou protestar contra a opressão assassina do regime teocrático sobre as suas fêmeas.Tem valido de tudo. Desde a discussão sobre a natureza dos regimes, as diferenças civilizacionais, a comercialização da democracia e, até, o relativismo de valores universais, nos quais se inscreve a luta pela igualdade de género. Ficará na história destes dias, a declaração misógina e brutal de Varoufakis, um dos grandes símbolos da Esquerda, empolgado com a vitória talibã e pedindo às ‘irmãs’ afegãs que aguentem. Nem mais! Aguentem as chibatadas, a impossibilidade de ir à escola, de obedecerem como escravas ao poder dos machos, de serem humilhadas publicamente a pontapé ou à pedrada por saírem sem o pai ou o irmão para passear.