É extraordinário como depois de quarenta e sete anos de Estado de Direito continue sem haver um compromisso sério com a autoridade democrática. Foi um dos maiores falhanços do pós-25 de Abril. A construção de uma cultura cívica que, afastando o autoritarismo e o policiamento do pensamento, onde as forças de segurança ganhassem o estatuto que merecem como instituições fundamentais para a organização e desenvolvimento de uma República onde as diversas abordagens da Justiça possam ser realizadas.