Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.03.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Deixemos para mais tarde as bem-aventuranças que o governo determina, no domínio económico. Não é o tempo para isso. A linguagem fantasiosa sobre a realidade que escutamos vai morrer daqui por umas semanas quando este País pobre, dependente, for confrontado com a destruição do seu aparelho produtivo. Até lá, salvem-se vidas. E só há uma maneira. Dizendo a verdade nua e crua.A quarentena não será...