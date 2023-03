A ristóteles, no seu livro A Política, ataca a demagogia como o instrumento corruptor da democracia. Tornou-se na mistificação da boa prática política, para tornar os seus agentes manipuladores da verdade, não é favor do serviço público, para recolher louros, vitórias, adesões afetivas através do engano e da sedução.









