Há muito que várias Polícias por todo o mundo utilizam na farda uma pequena câmara de vídeo que, em tempo real, transmite para uma central ações, confrontos e riscos de trabalho que os seus agentes vivem na rua. Finalmente, vai chegar a Portugal esta ferramenta tão fundamental para a proteção e prestígio das instituições de controlo social.Até agora, polícias em atividade na rua são filmados por telemóveis curiosos que, perto ou longe, são motivos para propaganda, desde o antirracismo até ao antifascismo. Sobretudo os militantes de causas excessivamente empoladas vão ser confrontados com outro olhar – o ponto de vista do polícia. Não é por acaso que esta inovação tem sido reclamada por sindicatos e só agora, tardiamente, vai entrar em funções. Desde logo porque vai destruir o silêncio com que repetidamente, e escandalosamente, o governo responde às reivindicações sobre o subsídio de risco reclamado. Por outro lado, as futuras imagens vão poder contradizer os discursos demagógicos, por vezes brutais, que a extrema-esquerda mais radical faz contra os polícias que atuam na rua em defesa da ordem pública.