Política e Polícia derivam do mesmo étimo Polis e, nas suas finalidades últimas perseguem o mesmo objetivo: a primeira governa a polis e a segunda ajuda-a a governar.



Dito de outro modo, a autoridade política impõe-se aos governados através dos instrumentos de controlo que são as polícias.



Tendo presente este princípio, compreende-se que boas e eficazes políticas só produzirão os seus melhores efeitos com polícias eficazes e utilitários.









