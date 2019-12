(Des)Venturas

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Não existe pior dano para a liberdade democrática do que a censura, com os mais diferentes rostos e estratagemas. A biógrafa de Voltaire sintetizou o atropelo à liberdade de expressão numa simples frase, que cito de memória: Não concordo com nada daquilo que dizes, mas daria a minha vida para que o possas dizer. Sobretudo num Parlamento, a casa que deveria ser da palavra aberta, da discordância e da concordância, da diversidade e pluralidade.... < br />