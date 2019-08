Direita vermelha

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

No princípio era o Verbo. A luta de classes era motor da História e a classe operária, liderada pela vanguarda, que seria a organização do Partido, haveria de conquistar o Poder.Tudo pertenceria a todos e o Estado a todos serviria segundo as suas necessidades. O êxito da revolução seria forjada na solidariedade e Marx lançou o alerta que despertaria os servos: ‘Proletários de todo o Mundo: Uni-vos!’