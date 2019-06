Direito ou dever?

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Nas primeiras eleições democráticas, surgiram várias palavras de ordem do género ‘Votar é um Dever Cívico’, ‘O Voto é a Arma do Povo’ que procuravam mobilizar um País analfabeto, atrasado, com pobreza extrema, que emergia da ditadura, ainda atarantado com a Liberdade que, em massa, foi votar. Os primeiros atos eleitorais do novo regime são, ainda hoje, aqueles que tiveram maior participação.... < br />