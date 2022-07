Dos muitos erros que Passos Coelho terá cometido, quando assumiu o poder de parceria com a troika, foi fatal aquele em que menorizou a nova idade da comunicação que determinava um debate sem espessura, assente na fuga às responsabilidades.



Comeu, e continua a comer, o pão que o Diabo amassou. Não percebeu que a política se transformara no circo de lantejoulas, no ilusionismo barato, que se suporta na imagem populista.









