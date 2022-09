Esta semana assisti, com boa dose de generosidade, à sessão solene do Parlamento que recordou dois séculos da primeira Constituição portuguesa. Um enfado! Salvou-se a banda da GNR que tocou o hino nacional sem desafinações.



Os discursos desfasados da evocação, a necessidade de procurar no documento os fundamentos da legitimidade para o atual estado de coisas em que nos encontramos, esqueceram o essencial e sobrevalorizaram virtudes exauridas de ideias que desfilam pelo hemiciclo.









Ver comentários