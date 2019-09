Estamos tramados!

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Escuto e leio as banalidades que se dizem e escrevem sobre os incêndios na Amazónia. Bolsonaro, o incapaz e burgesso Bolsonaro é tido como o ateador principal do desastre nesta gritaria histérica para arranjar culpados a qualquer preço.Terá algumas responsabilidades, mas não é o facínora incendiário que deve arcar com todos os dedos inquisitoriais. Porque a Amazónia é apenas uma parte do problema.