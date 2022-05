As tribos do futebol estão estudadas. Sobretudo a partir da tragédia de Heysel Park, sociólogos, psicólogos, antropólogos dedicaram tempo infinito ao estudo do comportamento das claques. Elas são o território da adesão emocional, da entrega afetiva a um território de adesão fácil, sem pensamento crítico, grupos alienados pelo amor à sua equipa, à sua camisola, aos traços distintivos da sua pertença.









