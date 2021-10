O País ficou chocado com o assassinato de um jovem no metro, testemunhado por passageiros que viram alguém morrer pela primeira vez. Depois veio a história do sucedido. Um jovem de 19 anos foi a vítima. Os quatro presumíveis autores são jovens. O móbil terá sido uma vingança pela morte de um outro jovem de 16 anos ocorrida há um ano.