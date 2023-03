Incendiou-se o comentário nacional com o crime ocorrido no Centro Ismaili. Parece que vivemos despeitados, com uma pulsão libidinosa não resolvida, que resulta de vivermos num dos países mais seguros do mundo. Passou-se a mesma histeria coletiva com a chegada tardia da pandemia. Inventaram-se casos, que não existiam, para dar espaço à explosão das emoções descontroladas.









