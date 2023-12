Quando se banaliza a mediocridade reinante, quando o efémero substitui a verdadeira substância do conhecimento, quando a incapacidade crítica se satisfaz com o restolho do tempo, as emoções funcionam como uma droga que nega a realidade e conduz a processos de alienação que aprofundam, ainda mais, a nossa relação com o Além ilusório de vitórias que negam as nossas próprias derrotas.









