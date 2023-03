Todos somos habitados pela memória profunda do tempo histórico que nos impele, no domínio da Justiça, a confundir vingança e justiça privada com o direito de punir que emergiu com a formação dos Estados de Direito.



Não andámos o tempo suficiente para que a cultura cívica substitua as pulsões do olho por olho, dente por dente.









