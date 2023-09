É esmagadora a tragédia que atravessa o Mediterrâneo. Centenas de mortos no mar, milhares de foragidos que procuram abrigo na Europa. Fogem da guerra, da fome, fogem com coragem em embarcações degradadas, arriscando a vida. Fogem e os últimos acontecimentos na ilha de Lampedusa revelam, antes do mais, que fogem, não para viver, apenas para sobreviver.









