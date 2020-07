Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.07.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Lentou-se a corte, indignada, para repudiar a decisão britânica de não abrir o corredor aéreo para Portugal. A tolice chegou ao ridículo que tanto se repudia em Bolsonaro e em Trump, do cardeal Richelieu publicar um gráfico com a comparação entre os infetados ingleses e os infetados no reino dos Algarves e o Príncipe Perfeito recordar que o reino de Portugal já ajudou muitas vezes a pátria da rainha Isabel.Há...