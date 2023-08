Não há volta a dar a este assunto. Ano após ano, quando chega o verão, o País começa a arder. Por mais bombeiros que surjam, por mais meios aéreos e terrestres que se apliquem no combate às chamas, quando se fizerem as contas serão dezenas de milhares de hectares ardidos. É a maldição que vivemos, pois neste combate desigual falta o sustentáculo maior na prevenção de incêndios: o povoamento do território.









