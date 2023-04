Não há qualquer lei, decreto, portaria que seja mais poderosa que a dinâmica social imposta pela Vida. As praias são o exemplo recente do imobilismo legal que, formalmente, decide que a vigilância do mar para a época balnear só começa em meados de Maio.



O verão marimbou-se para o comodismo do Estado e as praias abriram-se aos veraneantes, que acorrem aos milhares.