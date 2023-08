Quando na passada semana escrevi sobre o beijo de Rubiales, não percebi que, afinal, entrara inadvertidamente numa novela de faca e alguidar. Tem todos os ingredientes. O discurso violento do macho ofendido a desafiar a Espanha, as falanges de apoio e contra, os discursos criminais e morais sobre o beijo, o lugar comum da ‘gaja que se pôs a jeito’, o governo legislando sobre o beijo, o mundo do futebol em alvoroço e até a ONU se pronunciou sobre o caso.









