As recentes sondagens revelam alguns aspetos que o linguajar dominante e as ideias preconcebidas desprezam. Sobretudo porque o quadro lógico onde se estrutura argumentos, recusa esta verdade inquestionável: novos partidos emergem com grandes expetativas de crescimento, enquanto os partidos tradicionais, desgastados, sem ideias e incapazes de responder aos problemas reais, definham, descredibilizados pela enorme desilusão que provocam no eleitorado.