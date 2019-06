Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Não deixa de ser interessante a discussão que tem envolvido a prisão preventiva do ‘hacker’ Rui Pinto.Ana Gomes, eurodeputada do PS, com outras pessoas e organizações internacionais, tem surgido como uma das mais ativas figuras para que Rui Pinto seja tratado com aplauso, como um herói da denúncia da corrupção desportiva, ao invadir e furtar a correspondência privada de caixas de email particulares.