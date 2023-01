Distraídos com o espetáculo decadente, e degradante, que o governo nos ofereceu durante a quadra festiva, pulverizando ministros e secretários de Estado à velocidade da luz, julgo que passou com indiferença a notícia, chegada do México, sobre o poder do negócio da droga.



As autoridades mexicanas conseguiram prender Ovídio Guzman, filho do célebre traficante El Chapo, e que sucedeu ao pai na liderança do cartel de Sinaloa.









Ver comentários